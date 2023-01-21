Jerry Heil отримала премію Європейського союзу MME Awards 2023.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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Церемонія нагородження Music Moves Europe Awards відбулася 19 січня в Нідерландах на фестивалі-шоукейсі та конференції ESNS. Ведучими церемонії були Alina Pash як одна з переможниць минулого року та Fernando Halman, радіоведучий FunX.
«Jerry Heil поруч з alyona alyona і Alina Pash стала однією з українських артисток, які вже третій рік поспіль перемагають у MME Awards – щорічній премії для виконавців, які презентують сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи», – підкреслюють організатори.
Переможця у номінації Public Choice Award 2023 визначали шляхом голосування на сайті Music Moves Europe Awards.
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