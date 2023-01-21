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Jerry Heil отримала премію Європейського союзу MME Awards 2023

21.01.2023

Jerry Heil отримала премію Європейського союзу MME Awards 2023.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Церемонія нагородження Music Moves Europe Awards відбулася 19 січня в Нідерландах на фестивалі-шоукейсі та конференції ESNS. Ведучими церемонії були Alina Pash як одна з переможниць минулого року та Fernando Halman, радіоведучий FunX.

«Jerry Heil поруч з alyona alyona і Alina Pash стала однією з українських артисток, які вже третій рік поспіль перемагають у MME Awards – щорічній премії для виконавців, які презентують сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи», – підкреслюють організатори.

Переможця у номінації Public Choice Award 2023 визначали шляхом голосування на сайті Music Moves Europe Awards.

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