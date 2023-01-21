Артем Пивоваров і пес Патрон записали спільну пісню

Український співак Артем Пивоваров презентував оновлену версію треку “Дежавю” у дуеті зі псом-розмінувальником Патроном для порятунку тварин.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо – ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни чимало тварин залишилося без домівки та господаря, і піклування про них – наше спільне завдання”, – написав він.

Всеукраїнський гуманістичний рух Uanimals додає: “Цією піснею Артем нагадує, наскільки важливо рятувати тварин від війни, й ініціює збір грошей для тварин зі звільнених територій”.

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Публикация от Артем Пивоваров / Pivovarov (@pivovarovmusic)

Uanimals та Пивоваров запустили збір коштів для допомоги тваринам.

“Сам Артем Пивоваров народився у Вовчанську на Харківщині. Місто постраждало від російських обстрілів і пережило місяці окупації. Зараз, після деокупації, там безліч безпритульних і покинутих тварин, яким потрібна допомога”, – зазначають в організації.