Артем Пивоваров і пес Патрон записали спільну пісню

Український співак Артем Пивоваров презентував оновлену версію треку “Дежавю” у дуеті зі псом-розмінувальником Патроном для порятунку тварин.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо – ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни чимало тварин залишилося без домівки та господаря, і піклування про них – наше спільне завдання”, – написав він.
Всеукраїнський гуманістичний рух Uanimals додає: “Цією піснею Артем нагадує, наскільки важливо рятувати тварин від війни, й ініціює збір грошей для тварин зі звільнених територій”.
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Uanimals та Пивоваров запустили збір коштів для допомоги тваринам.
“Сам Артем Пивоваров народився у Вовчанську на Харківщині. Місто постраждало від російських обстрілів і пережило місяці окупації. Зараз, після деокупації, там безліч безпритульних і покинутих тварин, яким потрібна допомога”, – зазначають в організації.
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