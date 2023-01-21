У Чернівецькій області зафіксували черговий землетрус

У суботу, 21 січня, о 05:59 у селі Коболчин Дністровського району Чернівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи були на глибині 3 км. За розрахунками, землетрус не несе загрози, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення.

Такі коливання могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані усередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Поштовхи виявили біля населеного пункту Новодністровськ.

Також 3 січня 2023 року на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,8.

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