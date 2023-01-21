У засновника збанкрутілої криптобіржі FTX конфіскували $700млн

У США наклали арешт на активи засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда на суму майже $700млн, в основному у вигляді акцій Robinhood.

Про це повідомляє Reuters.

Бенкмана-Фріда звинувачують у крадіжці мільярдів доларів у клієнтів FTX для виплати боргів, проте він не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві. Суд над ним має пройти у жовтні.

Міністерство юстиції повідомило про арешт акцій Robinhood раніше цього місяця, але в п’ятницю надало повніший список заарештованих активів, включаючи готівку, що зберігається у різних банках, і активи, депоновані на криптобіржі Binance.

Останній арешт активів, про який повідомило Міністерство юстиції, стався у четвер, коли прокуратура конфіскувала $94,5 млн готівкою з рахунку в Silvergate Bank, який був пов’язаний із FTX Digital Markets, дочірньою компанією FTX на Багамах.

Міністерство юстиції також заявило, що активи на трьох рахунках Binance, пов’язані з Bankman-Fried, підлягають конфіскації у кримінальному порядку, але не надали оцінки вартості цих рахунків.

30-річний Бенкман-Фрід перебуває під домашнім арештом у будинку його батьків у Каліфорнії. Він вніс заставу у розмірі $250 млн.

Новому керівництву FTX, включаючи експерта з реструктуризації Джона Дж. Рея III, вдалося відстежити активи на мільярди доларів, пов’язані з крипто-імперією, у рамках процедури банкрутства.

Крах криптовалютної біржі FTX стався наприкінці 2022 року, а її засновник Сем Бенкман-Фрід втратив статки в $16 млрд і гроші клієнт.

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