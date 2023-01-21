На Сумщину намагалася прорватися російська ДРГ — голова ОВА

Російська розвідувально-диверсійна група намагалася перетнути кордон на Сумщині. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, близько 5 години ранку 20 січня шість ворожих диверсантів спробували прорватися з території рф до Юнаківської громади.

Проте наші військові вчасно помітили ДРГ та відкрили вогонь. Після цього росіяни втекли.

Нагадаємо, попередня спроба перетину кордону російської ДРГ відбулася 22 грудня. Тоді бійці тероборони знищили двох диверсантів, а інші втекли.

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