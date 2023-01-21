В Україні знизився рівень виробництва електроенергії: Укренерго назвало причину

В Україні зменшилось виробництво електроенергії у зв’язку з ремонтом одного з блоків на тепловій електростанції (ТЕС). Про це повідомляє Укренерго.

«До того ж один з блоків на ТЕС виведений в аварійний ремонт, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим», — йдеться в повідомленні.

Водночас рівень споживання електроенергії перебуває на рівні вчорашнього дня.

У зв’язку з цим у разі перевищення в областях визначених лімітів споживання можливі аварійні відключення світла.

Нагадаємо, Chas News розповідав про графіки відключення світла в Україні 21 січня.

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