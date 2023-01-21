Міноборони замовило продукти для військових за завищеними у 2-3 рази цінами — ЗМІ

Міністерство оборони уклало угоду про закупівлю харчів для військових за завищеними у два-три рази цінами. Про це пише Zn.ua з посиланням на відповідні документи Міноборони.

Видання отримало від джерел копію угоди на 13,16 млрд від 23 грудня 2022 року. У ній йдеться про закупівлю Міноборони послуги організації харчування у 2023 році для військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Журналісти порівняли зазначені в угоді ціни на продукти з розцінками у мережі магазинів «Сільпо» у Києві. Виявилося, що вони завищені у 2-3 рази.

Зокрема, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, роздрібна ціна яких у супермаркеті становить близько близько 7 грн за штуку.

Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, а у магазині — 8–9 грн. Буряк замовили за 25 грн, а роздрібна ціна — 11 грн.

Видання зазначає, що у вартість продуктів не закладені послуги з надання харчування. В угоді вони зазначені окремо і оцінені у 30 млн грн. При цьому, як зазначає видання, у минулорічному контракті ціни були закладені набагато менші — їх відхилення від ринкових складало до 20%.

Цього року угоду Міноборони уклало з ТОВ «Актив компані». Журналісти відзначають, що статутний капітал компанії становить лише тисячу гривень. У 2019 році вона фігурувала у кримінальному провадженні щодо підробки документів для участі у тендері на поставки яловичини для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. А у 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

За місяць до укладання угоди, компанію очолив Валерій Мелеш, який раніше був директором Державного підприємства Міноборони «Білоцерківський військовий торг».

«Актив компані», найшвидше, є «прокладкою», створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових. Ця компанія вже мала дрібні держзамовлення у попередні роки, однак її зірка засяяла лише зараз, коли інформацію про закупівлі Міноборони повністю приховали у Prozorro», — пише видання.

Від Міноборони угоду підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, у якого влітку проводили обшуки по справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових.

Журналісти наголосило, що міністерство не відповіло на їх запити.

На розслідування відреагувала нардеп Мар’яна Безугла («Слуга народу»), заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони.

За її словами, зараз Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони, за результатом якої «очікуються резонансні висновки». Безугла також повідомила, що керівництво міністерства викликали на засідання комітету.

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