Більшість українців підтримують «дерусифікацію» топонімів — опитування (інфографіка)

Більшість українців (близько 59%) підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з рф, СРСР і російською імперією. Негативно розцінюють це рішення лише 13,2 громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова.

Прихильники перейменувань переважають у всіх регіонах за виключенням півдня. Там позитивно розцінюють це рішення 22,8% респондентів, а негативно — 33,5%.

Водночас у всіх регіонах, окрім заходу, значна частина людей (20-28%) виявляє байдужість до перейменування.

При цьому, які зазначають соціологи, ще у 2020 році перейменування топонімів видавалося дуже суперечливим рішенням. Тоді лише у західному регіоні переважала підтримка цього рішення (хоча і там майже третина була проти), а у решті регіонів громадяни переважно були противниками перейменувань. Щоправда, у 2020 році мова йшла тільки про зміну назв топонімів, пов’язаних із комуністичними діячами.

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