У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

20 січня у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Уперше за усі 143 роки спостережень максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Таким чином, на 4,1°С. Було перевищено попередній рекорд, встановлений у 1952 році.

За даними метеостанції, температурні рекорди також фіксувалися 1, 2, 3, 18 та 19 січня

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