LG WebOS: зручна та сучасна операційна система для смарт телевізорів LG

WebOS – це операційна система на ядрі Лінукс, розроблена компаніями Palm та Hewlett-Packard. Спочатку її намагалися встановлювати на планшети та смартфони. Але у 2013 році компанія LG Electronics почала використовувати саме цю ОС на своїх смарттелевізорах. Вона покликана забезпечити інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс для доступу до потокових сервісів, додатків та інших функцій. Користувачі, що купили телевізор LG, відзначають її

простоту і функціональність. Навіть дитина швидко навчиться знаходити цікаві мультфільми або вмикати ігри на телевізорах LG.

Переваги WebOS на телевізорах LG

Систему розроблено для зручної навігації. Завдяки вдалому розташуванню та викладенню елементів меню користувач швидко розбереться з особливостями цієї системи, та зможе вносити зміни у домашню інформаційну панель відповідно до власних побажань. WebOS дозволяє налаштувати головну панель таким чином, аби глядач мав змогу встановити лише потрібні йому програми та додатки, а все зайве – видалити.

“Чарівний” пульт дистанційного керування. WebOS поставляється з пультом Magic Remote, який дозволяє легко переміщатися інтерфейсом і навіть керувати телевізором за допомогою жестів або голосових команд.

Зазначимо також, що компанія LG Electronics плідно співпрацює з відомими виробниками процесорів і відеокарт – NVIDIA та AMD. Саме з цієї причини на телевізорах LG можна знайти розширені ігрові функції. А саме G-Sync та Free-Sync, яких немає у конкурентів. Технологія G-Sync забезпечує максимально швидкий відгук й зменшує затримку введення. FreeSync усуває розриви зображення у динаміці. Завдяки цьому гравець насолоджується плавним ігровим процесом без “гальмування” та розмитості картинки на екрані.

Чи є якісь недоліки?

Покупцеві, котрий відповідально підходить до вибору телевізора, варто знати й про певні мінуси. Одним із суттєвих недоліків саме WebOS є те, що вона використовується лише на телевізорах LG. Відповідно, для неї не розроблено таку саму величезну кількість різноманітних додатків, як для Android TV.

Ще один мінус – WebOS працює лише з власними голосовими асистентами LG ThinQ AI, не підтримуючи Google Assistant або Alexa від Amazon. Також є обмежена сумісність з “розумними” пристроями інших розробників та екосистем. Проте, ви з легкістю зможете під’єднувати свій смартфон або планшет, якого б бренду він не був, до телевізорів LG, аби транслювати відео або завантажити файли для перегляду.

Висновок

Таким чином, WebOS – це зручна для користувача операційна система, яка пропонує широкий спектр додатків і потокових сервісів, а також розширені ігрові функції. Розібратися з її особливостями зможе навіть дитина. У магазинах офіційних дилерів вам обов’язково запропонують повний спектр послуг з налаштування телевізора під ваші власні побажання. Є у WebOS й невеличкі недоліки, але ви швидко про них забудете, щойно увімкнете телевізор й оціните на власні очі якість зображення та широкий функціонал Smart TV.