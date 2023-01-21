В ГУР розповіли, як Лукашенко «водив за ніс лаврова»

Наразі відсутня загроза російського вторгнення з боку Білорусі на територію України.

Про це заявив представник Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами Юсова, чутки про нібито залучення Білорусі до відкритої війни є лише частиною психологічної операції Росії. Водночас Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії.

«В інтересах путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс лаврова (сергій лавров, голова МЗС росії, — ред.), розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій», — додав Юсов.

Нагадаємо, 19 січня Лукашенко на зустрічі з лавровим заявив, що його «вражає і приємно дивує» Україна. За його словами, наша країна «не йде на провокації проти Білорусі», хоча її «активно підштовхують наші західні сусіди».

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