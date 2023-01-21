З Херсона на Львівщину провели наймасовішу медичну евакуацію хворих (фото)

21 січня відбулася наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. На Львівщину їх привіз спеціальний потяг.

,Зустрічали пацієнтів 26 карет «швидкої», фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеги з Польщі.

Супроводжували людей під час евакуації медики організації «Лікарі без кордонів».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.