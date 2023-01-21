Повінь – зміна системи

Menu
Close

З Херсона на Львівщину провели наймасовішу медичну евакуацію хворих (фото)

21.01.2023

21 січня відбулася наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Усі пацієнти – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. На Львівщину їх привіз спеціальний потяг.

,Зустрічали пацієнтів 26 карет «швидкої», фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеги з Польщі.

Супроводжували людей під час евакуації медики організації «Лікарі без кордонів».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 