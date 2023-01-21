Графіки відключення світла в Україні 22 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні все ще залишається складною. Однак, за умови дотримання лімітів, у всіх областях діють стабілізаційні відключення електрики.

Коли не буде світла у Києві 22 січня

22 січня у столиці цілодобово будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Перевірити, коли за вашою адресою буде подаватися електроенергія, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 22 січня

На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками цілий день. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 22 січня

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

Коли не буде світла у Сумській області 22 січня

На Сумщині діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 22 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Полтавській області 22 січня

Переглянути розклад вимкнень світла на січень в області можна за посиланням.

Коли не буде світла у Черкаській області 22 січня

В області продовжують діюти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки). Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 22 січня

По всій території Кіровоградської області діють графіки погодинних відключень (ГПВ) (дві години світло є і дві години відсутнє). Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 22 січня

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області дозволяє проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити графік для своєї адреси можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 22 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 22 січня

22 січня на Одещині застосовують стабілізаційні графіки відключень з 7:00 до 24:00. А з 00.00 до 7.00 будуть тривати екстрені відключення.

Дізнатися чи є зараз за вашою адресою відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Вінницькій області 22 січня

На Вінниччині сформовані три черги, для кожної з яких діє свій графік відключень електрики. Дізнатися свою чергу за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 22 січня

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 22 січня

Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги. У періоди максимального навантаження можливі відключення одночасно за двома чергами, згідно з Графіком погодинних відключень. Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 22 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 16 по 22 січня.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 22 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком:за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 22 січня

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 22 січня

Житомиробленерго оприлюднені графіки відключень світла розбиті на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується Сектор позначений червоним кольором, при недостатності потужності додатково вводяться в дію Сектори, які позначені жовтим, а потім зеленим кольорами. Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 22 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 22 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 22 січня

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.