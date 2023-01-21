22 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 січня

Сьогодні відзначається День Соборності України в пам’ять про проголошення 22 січня 1919 року Акту злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки. На офіційному рівні свято було затверджено указом президента у 1999 році.

Також 22 січня сталася ще одна визначна подія в історії української державності. Саме цього дня у 1918 році (за старим стилем — 9 січня) Четвертим універсалом було проголошено незалежність УНР.

Яке релігійне свято 22 січня

22 січня православні вшановують пам’ять преподобного Євстратія Чудотворця. Він народився близько 772 року поблизу малоазійського міста Тарса (нині місто Тарсус в Туреччині) у заможній родині. У 20-річному віці Євстратій пішов з дому та вступив в Агаврскій монастир, а згодом став його настоятелем.

Євстратій відзначався аскетичним образом життя, а також, за переказами, отримав від Бога дар прозорливості і зцілення. Так, він молитвою воскресив немовля та зцілив глухоніму дитину. Чодотворець прожив 95 років, з яких 75 провів у чернецтві.

День ангела 22 січня

Сьогодні день ангела (іменини) святкують Євстрат, Петро, Пилип, Поліект.

Які історичні події стались 22 січня

1506 — перші швейцарські гвардійці прибули на службу до папи Юлія II, заснування швейцарської гвардії у Ватикані.

1861 — французький мандрівник Анрі Муо виявив в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват.

1863 — у Польші спалахнуло Січневе повстання проти панування російської імперії.

1905 — масовий розстріл робітничої демонстрації у Петербурзі, очолюваної священником Георгієм Гапоном («Кривава неділя»). Ці події стали початком першої Революції у російській імперії.

1918 — у будинку Педагогічного музею Малою Радою затверджено IV Універсал, що проголосив Українську народну республіку незалежною державою.

1919 — Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР.

1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір).

2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

2014 — вбивтсво перших учасників Революції Гідності — Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького.

Хто народився 22 січня

1561 — Френсіс Бекон, англійський філософ, письменник.

1788 — Джордж Байрон, англійський поет-романтик.

1908 — Лев Ландау, російський фізик, лауреат Нобелівської премії (1908).

1933 — Анатолій Мокренко, український оперний співак.

1953 — Джим Джармуш, американский кінорежисер та сценарист.

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