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Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня

22.01.2023

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 22 січня.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Від мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич — Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції в районах понад 15 населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському — обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це — Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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