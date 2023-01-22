Привітання з Днем Соборності України 2023: картинки та вірші

День Соборності України свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.
Привітання з Днем Соборності України 2023
Привітання, вірші, картинки з Днем Соборності України 2023
***
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулись до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов’їний твій спів.
Україно, Шевченка надіє,
Мій святий, несплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, державо соборна,
Сонценосна колиско моя!
***
День соборності України,
Відзначає сьогодні народ.
Хтось у танці зараз танцює,
Хтось у хорі зараз співає.
В цей день ми знайшли свободу,
Отримали свій суверенітет.
Легше стало жити народу,
Адже нічого волі краще немає.
***
Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.
***
Привітання з Днем Соборності України 2023
Читай також: З Днем ангела Омеляна: привітання, картинки та вірші
***
День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
***
Вітаю з великим святом – Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!
***
Привітання з Днем Соборності України 2022
Привітання з Днем Соборності України 2023
***
Бажаю всім нам любові до рідної землі. Миру, добробуту, мудрості у прийнятті будь-яких рішень. Нехай віра в європейську, демократичну, соборну й економічно багату Україну надихає нас на нові звершення заради процвітання її народу!
***
Привітання з Днем Соборності України 2023
***
Шановні друзі! Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Вітаю Вас зі святом і бажаю і надалі триматися разом! Будьмо!
***
День соборності великої України,
Відзначаємо у цей славний день,
Хочемо побажати любові і щастя,
Міцного здоров’я всім.
Щоб зростала і міцніла Україна,
Написали їй ми привітання,
Процвітання добра і миру,
Побажаємо в цей ми деньок.
***
Читай також: 10 пісень про Україну, які чіпляють за душу
***
Український народ щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!
***
Україна в цей великий день
Стала цілою, єдиною країною,
Нехай народ, рідну і багатоликий,
Подарунок готує свій.
Разом ми, і це ль не прекрасно!
Знову сила, знову, як кремінь.
І ворогові будь нам небезпечно
На очі показуватися в цей день.
***
День соборності України – символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам’ятати, що Україна – велика спільна батьківщина. Зі святом!
***
Вітаю усіх нас з Днем соборності
І побажаю я вам великих можливостей.
В єдності всім українцям я бажаю жити,
І цим, безумовно, тільки дорожити.
І державі, і українському народу,
Бажаю продовження роду.
Щоб зміцнювалася міць і сила держави,
І зникали вмить незгоди нездоланні.
***
Читай також: 10 віршів про Україну, які розчулять вас до сліз
***
День соборності України, одне із головних свят. Від усієї душі вітаю, бажаю здоров’я і благополуччя всієї сім’ї. Нехай життя кожного українця буде радісною, щасливою і мирною. Нехай сонце завжди висвітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.
***
Привітання з Днем Соборності України 2022
- ООН оцінила збитки для телекомунікацій в Україні через війну на майже $1,8 мільярда
- Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator
- Додаток “Дія” повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані
- США передають Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі
- У Броварах впав гелікоптер ДСНС – загинув голова МВС Монастирський
- У застосунку “Київ Цифровий” стартувало опитування про розвиток української мови
- Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака
- Вийшла перша серія мультфільму «Пес Патрон» – ВІДЕО
- Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ
- Україна імпортувала 30 млн тонн товарів протягом 2022 року
- Європарламент закликав якнайшвидше створити спецтрибунал для Путіна
- Європейські міністри культури підтвердили готовність до участі у відбудові України
- Оркестр Львівської філармонії дасть 40 концертів у США
- В Україні запускають грантову програму для підтримки досліджень культурної спадщини