Привітання з Днем Соборності України 2023: картинки та вірші

День Соборності України свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.

Привітання з Днем Соборності України 2023

Привітання, вірші, картинки з Днем Соборності України 2023

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Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов’їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

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День соборності України,

Відзначає сьогодні народ.

Хтось у танці зараз танцює,

Хтось у хорі зараз співає.

В цей день ми знайшли свободу,

Отримали свій суверенітет.

Легше стало жити народу,

Адже нічого волі краще немає.

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Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас ні чекали, не будемо про це забувати.

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Привітання з Днем Соборності України 2023

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День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

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Вітаю з великим святом – Днем Соборності України. Сьогодні хочу побажати тобі бути одним цілим з народом, цінувати міцну дружбу, завжди отримувати братську допомогу та повагу земляків. Миру, добра і згуртованості всій країні!

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Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України 2023

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Бажаю всім нам любові до рідної землі. Миру, добробуту, мудрості у прийнятті будь-яких рішень. Нехай віра в європейську, демократичну, соборну й економічно багату Україну надихає нас на нові звершення заради процвітання її народу!

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Привітання з Днем Соборності України 2023

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Шановні друзі! Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Вітаю Вас зі святом і бажаю і надалі триматися разом! Будьмо!

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День соборності великої України,

Відзначаємо у цей славний день,

Хочемо побажати любові і щастя,

Міцного здоров’я всім.

Щоб зростала і міцніла Україна,

Написали їй ми привітання,

Процвітання добра і миру,

Побажаємо в цей ми деньок.

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Український народ щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Тож прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності України!

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Україна в цей великий день

Стала цілою, єдиною країною,

Нехай народ, рідну і багатоликий,

Подарунок готує свій.

Разом ми, і це ль не прекрасно!

Знову сила, знову, як кремінь.

І ворогові будь нам небезпечно

На очі показуватися в цей день.

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День соборності України – символічне і важливе свято для кожного українського патріота. Не важливо, де він живе: на Заході чи на Сході країни. Головне пам’ятати, що Україна – велика спільна батьківщина. Зі святом!

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Вітаю усіх нас з Днем соборності

І побажаю я вам великих можливостей.

В єдності всім українцям я бажаю жити,

І цим, безумовно, тільки дорожити.

І державі, і українському народу,

Бажаю продовження роду.

Щоб зміцнювалася міць і сила держави,

І зникали вмить незгоди нездоланні.

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День соборності України, одне із головних свят. Від усієї душі вітаю, бажаю здоров’я і благополуччя всієї сім’ї. Нехай життя кожного українця буде радісною, щасливою і мирною. Нехай сонце завжди висвітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.

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Привітання з Днем Соборності України 2022