Міністр оборони Німеччини анонсував свій візит до України

Очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус найближчими тижнями може відвідати з візитом нашу державу.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів”, – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання Bild am Sonntag, куди на новій посаді він вирушить насамперед.
Стосовно постачання Україні танків Leopard міністр зауважив, що Німеччина “веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед зі США”.
“Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше”, – додав Пісторіус.
Як повідомлялося, Борис Пісторіус 19 січня отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу.
Він змінив на цій посаді Крістіне Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.
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