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Міністр оборони Німеччини анонсував свій візит до України

22.01.2023

Очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус найближчими тижнями може відвідати з візитом нашу державу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів”, – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання Bild am Sonntag, куди на новій посаді він вирушить насамперед.

Стосовно постачання Україні танків Leopard міністр зауважив, що Німеччина “веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед зі США”.

“Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше”, – додав Пісторіус.

Як повідомлялося, Борис Пісторіус 19 січня отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу.

Він змінив на цій посаді Крістіне Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.

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