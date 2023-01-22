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На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію

22.01.2023

Біля міста Кам’янка-Бузька на Львівщині запустили сонячну електростанцію потужністю приблизно 1 мВт.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Нову СЕС обладнала наприкінці грудня фірма «Енергоінвест». Електростанція займає ділянку площею шість гектарів.

«Сьогодні дуже важливий розвиток альтернативних джерел енергії. В той час як частина енергетиків працюють над відновленням критичної інфраструктури після ракетних ударів, інші створюють нові потужності, що в сукупності працює на стабілізацію енергетичної системи країни», — зауважують у міськраді.

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