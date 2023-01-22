Росіяни тричі за ніч обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії

Російські війська тричі за ніч 22 січня обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під прицілом опинилась Марганецька громада. Ворог випустив понад 30 снарядів по населених пунктах. Люди не постраждали.

У місті Марганець пошкоджені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу та адміністративна будівля. У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Близько 500 родин залишились без світла.

В інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.

Нагадаємо, 19 січня у Запорізькій області зафіксували рекордну кількість обстрілів за добу.

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