Операція з оборони Бахмута має стратегічне обґрунтування — ISW

В американському Інституті вивчення війни вважають, що оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією попри ціну, яку платить Україна.

Аналітики заявляють, що, хоча втрати на цьому напрямку значні, ЗСУ зазнали б значно більших труднощів, якби дозволили росіянам легко взяти Бахмут.

«Сам по собі Бахмут не має оперативного або стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко та легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості», — пояснили в ISW.

Аналітики нагадали, що аналогічну модель виснаження військ ворога українці застосовували при обороні Сєверодонецька та Лисичанська. Там окупанти втратили багато ресурсів, що призвело до гальмуванння російських операцій на Донбасі влітку-восени 2022 року. Оборона Бахмута, вважають в ISW, матиме схожий результат.

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