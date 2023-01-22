Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 січня

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, п’ять танків та дев’ять артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 22 січня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 120760 (+600) осіб,
- танків — 3145 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6268 (+12) од,
- артилерійських систем — 2144 (+9) од,
- РСЗВ — 445 (+2) од,
- засоби ППО — 220 (+0) од,
- літаків — 287 (+0) од,
- гелікоптерів — 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1892 (+1),
- крилаті ракети — 749 (+0),
- кораблі / катери — 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4932 (+14) од,
- спеціальна техніка — 193 (+0).
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