Внаслідок обстрілів росіян на Харківщині був поранений чоловік (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні міста і села Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та інших населених пунктах. Внаслідок обстрілів 21 січня пошкоджено молочно-консервний комбінат та приватні будинку. У Ветеринарному був поранений 46-річний мирний житель.

Також в області зберігається мінна небезпека. В Ізюмському районі два чоловіки підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Дніпропетровщині російські війська тричі за ніч 22 січня обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

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