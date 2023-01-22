Актор Джеремі Реннер зламав понад 30 кісток, коли його переїхав снігоочисник

Голлівудський актор і зірка Marvel Джеремі Реннер заявив, що зламав понад 30 кісток у Новий рік, коли його випадково переїхала снігоприбиральна машина.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався, коли актор розчищав сніг біля свого будинку в Неваді. Він хотів допомогти члену родини, чия автівка застрягла на дорозі. Реннер успішно відбуксував автомобіль та залишив снігоочисник. Однак машина самостійно почала рухатись та переїхала актора.

Реннер отримав тупу травму грудної клітки та ортопедичні травми, кілька днів його стан вважався критичним.

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