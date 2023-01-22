В Україні внаслідок російської агресії загинули 459 дітей — Офіс Генпрокурора

Ювенальні прокурори зафіксували загибель 459 українських дітей внаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За офіційною інформацією, понад 914 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждалих у Донецькій області — 438, Харківській — 270, Київській — 123, Херсонській — 85, Запорізькій — 84, Миколаївській — 83, Чернігівській — 68, Луганській — 66, Дніпропетровській — 63.

20 січня у Херсоні отримав поранення 14-річний хлопчик. У той же день в селі Нова Петрівка від міни постраждав 15-річний юнак. 21 січня внаслідок обстрілу окупантами Вовчанська постраждала семирічна дівчинка. Ще один нещасний випадок стався на Миколаївщині — автомобіль родини з немовлям підірвався на міні. Члени сім’ї отримали поранення.

За підрахунками ОГП, зниклими вважають 341 дитину, майже 14 тис. були депортовані. Дані не остаточні через відсутність доступу до окупованих територій.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік та його семирічний син підірвались на міні, яку залишили окупанти.

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