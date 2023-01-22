Міноборони прокоментувало інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами

Міністерство оборони прокоментувало звинувачення у закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.

«Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману», — заявили в Міноборони.

У міністерстві зазначають, що Олексій Резніков звернувся до відповідного комітету Верховної Ради з проханням провести засідання і вислухати інформацію про закупівлі за участю представників НАБУ та ДБР.

«Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період», — попередили в міністерстві.

При цьому Міноборони обіцяє провести внутрішню перевірку щодо процесу та результатів закупівель послуги харчування і покарати порушників, якщо їх виявлять.

21 січня журналісти заявили, що міністерство уклало угоду про закупівлю харчів для військових за завищеними у два-три рази цінами. Видання «Дзеркало тижня» отримало від джерел копію угоди на 13,16 млрд від 23 грудня 2022 року.

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