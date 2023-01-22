У НАБУ підтвердили викриття Василя Лозинського на хабарі в $400 тис.

НАБУ підтвердило затримання Василя Лозинського, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, на хабарі.

Інформація про викриття політика з’явилась у ЗМІ ще 21 січня. А вже 22 січня її офіційно підтвердили.

У НАБУ заявили, що проникли до складу організованого злочинного угруповання та припинили розкрадання бюджетних коштів. До складу групи входив і Василь Лозинський. Його затримали під час отримання $400 тис. хабаря за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Як зазначають у НАБУ, влітку 2022 року Кабмін виділив гроші на забезпечення українців альтернативними джерелами енергії. Низка посадовців вирішили привласнити частину державних коштів. Вони змовились з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлю обладнання з завищеною на 280 млн грн ціною.

В операції з викриття угруповання взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Одного із підозрюваних затримали при спробі перетнути державний кордон.

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