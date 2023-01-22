У ГУР розповіли, коли та де росіяни планують великий наступ в Україні

Росіяни планують великий наступ в Україні на весну-початок літа. Цей період буде вирішальним у війні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Delfi.

Він вважає, малоймовірними новий наступ окупантів на Київ з боку Білорусі чи посилення бойових дій на півдні. Водночас Скібіцький підкреслив, що на Донецьку та Луганську області очікують важкі та вирішальні бої.

«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна. Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни», — розповів представник ГУР.

Втім, зараз, за його словами, говорити про закінчення війни у цьому році зарано. Водночас Скібіцький підкреслив, що окупанти так і не змогли виконати своє головне завдання із захоплення Донеччини та Луганщини.

«Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп’янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар», — резюмував Скібіцький.

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