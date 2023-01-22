Хабар у $400 тисяч: Кабмін звільнив заступника міністра Лозинського

Сьогодні, 22 січня, Кабінет міністра звільнив Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що напередодні НАБУ та САП викрили злочинне угруповання з розкрадання держбюджету. До його складу увійшов Лозинський.

Заступника міністра затримали під час отримання хабаря у $400 тис. Він отримав кошти за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Як зазначають у НАБУ, влітку 2022 року Кабмін виділив гроші на забезпечення українців альтернативними джерелами енергії. Низка посадовців вирішили привласнити частину державних коштів. Вони змовились з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлю обладнання з завищеною на 280 млн грн ціною.

Кубраков повідомив, що наприкінці грудня розпочався й досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та бази Мінінфраструктури.

«При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам’яті, але, очевидно, що не такої», — наголосив міністр.

Він додав, що доручив команді відомства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.

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