В Україні формують нові підрозділи, які розраховані на західну техніку — Наєв

У Збройних Силах Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваних поставок танків західних зразків.

Про це в інтерв’ю CNN розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, що успіх українських військ в наступному етапі війни залежить саме від танків. Він наголосив, що йдеться не про радянські Т-72, ​​а більш сучасні машини — німецькі Leopard 2 та британські Challenger.

«Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою», — сказав Наєв.

Командувач додав, що підрозділам потрібен час, щоб опанувати нове озброєння та інтегрувати її в існуючі формування.

«Весь підрозділ має бути оснащений однією і тією самою машиною, тому весь батальйон, повинен, наприклад, бути оснащений Bradley, якщо ми його отримаємо, або Leopard», — розповів Наєв.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що Україна отримає танки Challenger 2. Втім, після зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard 2, але він доручив підготуватися своєму міністерству до «дня, який, можливо, настане».

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