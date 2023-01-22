Американський генерал Келлоґ відвідав звільнений Ізюм (фото)

Сьогодні, 22 січня, генерал армії США Кіт Келлоґ, делегація американських військових та воєнних експертів відвідали деокупований Ізюм на Харківщині.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів на Харківщині», — розповів голова військової адміністрації.

Синєгубов розповів, що на місці з генералом США обговорили відбудову Ізюму та становище з безпекою в регіоні.

Також він повідомив, що з американськими представниками розглянули нагальні потреби області у військовій сфері.

«Дякую пану Келлоґу та нашим американським партнерам за увагу до Харківщини та підтримку», — резюмував очільник ОВА.

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