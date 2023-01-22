Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми створимо меншу коаліцію — прем’єр Польщі

Польща допускає створення коаліції з країн, які готові передати Україні частину своїх танків Leopard 2, без Німеччини, якщо ФНР не погодить поставки.

Про це в інтерв’ю PAP заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, позиція Німеччини щодо блокування поставок Україні танків Leopard — неприйнятна.

«Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною або без неї», — сказав польський прем’єр.

Моравецький заявив, що не розуміє, що має статися, щоб Німеччина «відкрила очі й почала діяти відповідно до свого потенціалу».

«Їм не потрібно активувати 100 відсотків своїх ресурсів. 30 відсотків достатньо. Навіть 10 відсотків. Це був би прогрес. Однак насамперед Берліну не слід послаблювати чи саботувати дії інших країн», — наголосив він.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі пообіцяв передати Україні роту танків Leopard 2. Втім, після зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання танків.

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