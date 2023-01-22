Мінус 30 окупантів, танк та 5 БМП: Генштаб показав чергову спробу наступу рф на Запоріжжі (відео)

У Генштабі ЗСУ показали новий «зразковий» наступ окупантів на Запорізькому напрямку.

У результаті українські військові знищили п’ять БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.

«Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві «захоплюють» населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції», — додали у Генштабі та показали кадри влучань у ворожу техніку.

Це не перша невдала спроба окупантів наступу в Запорізькій області. Раніше 58-а армія росіян втратила у регіоні три ворожі танки, а близько 30 окупантів — ліквідовані або поранені.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.