Удень окупанти обстріляли Харківщину: є загибла та поранений (фото)

Сьогодні, 22 січня, унаслідок обстрілів у селі Петрівка Харківської області загинула жінка, у Вовчанську — поранений чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив , що орієнтовно о 14:30 окупанти з артилерії обстріляли село Петрівка Золочівської громади. Поцілили у господарчі споруди та житловий будинок, загинула 67-річна жінка.

Після 15:00 росіяни атакували кладовище у селі Гурʼїв Козачок з танків. Через обстріл пошкоджені могили.

У Вовчанську ворог влучив у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. Поранення отримав 49-річний чоловік, його госпіталізували.

Напередодні ворог завдав ударів по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та інших населених пунктах. Внаслідок обстрілів 21 січня пошкоджено молочно-консервний комбінат та приватні будинку. У Ветеринарному був поранений 46-річний мирний житель.

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