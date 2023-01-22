Протягом доби ворог завдав п’ять авіаційних та ракетний удар — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 22 січня.

За добу ворог завдав п’ять авіаударів по позиціях українських військ та ракетного удару по критичній інфраструктурі на Запоріжжі. Також окупанти здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Росіяни й надалі зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському — оброняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Водночас обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог відкрив вогонь по районах Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку артобстрілів зазнали райони 14 населених пунктів. Зокрема,Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожої артилерії постраждали більше 16 населених пунктів. Серед них —Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

У Генштабі зазначають, що окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Відомо, що міську лікарню Нової Каховки на Херсонщині щодня приїжджають вантажні та легкові автомобілі з пораненими. Кількість ліквідованих уточнюється.

Протягом доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

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