Графіки відключення світла в Україні 23 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Дефіцит потужності залишається суттєвим.Втім, за умови дотримання лімітів, у всіх областях діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла.

Коли не буде світла у Києві 23 січня

Сьогодні у столиці цілодобово будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 23 січня

На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками цілий день. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 23 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 23 січня

Сьогодні на Одещині застосовують стабілізаційні графіки відключень з 7 ранку.

Як і у Києві, вони складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

А з 00.00 до 7.00 будуть тривати екстрені відключення. Дізнатися чи є зараз за вашою адресою відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 23 січня

Електроенергія в регіоні подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 23 січня

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області дозволяють вимикати світло за стабілізаційним графіком. Перевірити графік для своєї адреси можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 23 січня

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

Коли не буде світла у Сумській області 23 січня

На Сумщині також діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Коли не буде світла у Вінницькій області 23 січня

На Вінниччині графіки відключень електрики створили для трьох черг. Дізнатися свою чергу за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Полтавській області 23 січня

У регіоні світло також обіцяють вимикати за графіком. Переглянути розклад вимкнень світла на січень в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 23 січня

В області продовжують діюти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки). Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 23 січня

У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Згідно з ними у споживачів дві години є світло і дві години воно відсутнє. Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 23 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 23 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 23 по 29 січня.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 23 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 23 січня

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 23 січня

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений. Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Волинській області 23 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 23 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 23 січня

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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