23 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 січня

Сьогодні у світі відзначають День ручного письма (День почерку). Ініціатором створення свята у 1977 році стала Асоціація виробників письмового приладдя (WIMA). День започаткували, аби підкреслити важливість та унікальність рукописного письма.

Також сьогодні у США святкують День пирога, а у Тайвані — Всесвітній день свободи.

Яке релігійне свято 23 січня

Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам’ять святителя Григорія Ніського. У народі його називають Григорій Літовказівник.

Григорій народився у християнській родині: його братом був Василь Великий, а сестрою — преподобна Макріна. Згодом він одружився, але рання смерть обраниці кардинально змінила світогляд Григорія. Він пішов у монастир, яким керував його брат.

Згодом імператор Валент звинуватив святого, що той надмірно витрачає церковні гроші та хотів заарештувати Григорія. Йому вдалося втекти з-під варти, але святому довелось три роки переховуватись у мандрах.

Протягом життя Григорій написав багато праць. Його вважають одним з найглибших філософів серед святих отців.

Хто святкує іменини 23 січня

У понеділок, 23 січня, день ангела відзначають Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро та Арсенія.

Які історичні події відбулись 23 січня

1556 — У Китаї стався найбільший з відомих землетрусів, під час якого загинули близько 830 тис. людей.

1838 — вчений Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконав перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса.

1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція. Вона стала першою міжнародною домовленістю про контроль наркотичних речовин.

1921 — пострілом з рушниці агент ВЧК Грищенко вбив композитора і хорового диригента Миколу Леонтовича.

1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» занурилися на дно найглибшої Маріанської западини. Вони сягнули рекордної глибини 10 916 м.

2002 — 18-річний Руслан Пономарьов достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

2005 — на майдані Незалежності пройшла інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

Хто народився 23 січня

1783 — Фредерік Стендаль, французький письменник.

1832 — Едуард Мане, французький художник-імпресіоніст.

1849 — Богдан Ханенко, український меценат, засновник Музею мистецтв імені Ханенків у Києві.

1891 — Павло Тичина, український поет, публіцист та громадський діяч.

1929 — Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату.

1938 — Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників.

1944 — Рутгер Хауер, нідерландський актор, який знімався у стрічках «Той, що біжить по лезу», «Місто гріхів».

1953 — Павло Лазаренко, колишній прем’єр-міністр України (1996-97 рр.), засновник партії «Громада».

1968 — Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в одиночному і 10 в парному розряді. Став другою ракеткою світу у 1998-му.

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