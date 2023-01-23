«Поштові бомби» в Іспанії могли надсилати російські ультраправі за вказівкою ГРУ — ЗМІ

У США та Європі вважають, що надсилати листи з вибухівкою в Іспанії могла російська ультраправа організація, яка діяла за вказівкою військової розвідки рф.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, останніми тижнями слідство в Іспанії зосередило свою увагу на «російському імперському русі» — радикальному угрупуванні, яке має членів і партнерів по всій Європі, а також навчальні центри військового типу у Санкт-Петербурзі.

Держдепартамент США визнав цю групу глобальною терористичною організацією ще у 2020 році. Зазначається, що її важливі члени перебували в Іспанії, і місцева поліція відстежила їхні звʼязки з ультраправими іспанськими організаціями.

«Офіційні особи США кажуть, що російські офіцери, які керували цією кампанією, схоже, мали намір заскочити зненацька європейські уряди і, можливо, перевіряли свої звʼязки в Європі на випадок, якщо Москва вирішить загострити конфлікт», — пише газета.

Джерела видання назвали «очевидною метою» розсилки листів з вибухівкою бажання показати, росія та її маріонетки можуть завдавати терористичних ударів по всій Європі, зокрема у столицях держав-членів НАТО, які допомагають Україні захищатися.

За їх словами, безпосередньо за цією акцією стоять офіцери, яка працюють у Головному управлінні Генштабу ЗС рф (Колишній ГРУ, центральний орган військової розвідки у росії).

При цьому сама радикальна організація лише частково підтримує російський уряд, який критикувала за корупцію та некомпетентність у війні в Україні. Водночас вона поділяє цілі Москви щодо поширенню хаосу у Європі і тому співпрацює з розвідкою.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Іспанії надіслали конверт із вибухівкою, який здетонував під час огляду співробітником посольства. Чоловік отримав легкі поранення. Аналогічні листи отримали ще п’ять установ. Серед них — Міноборони Іспанії та компанія Instalaza, яка виробляє зброю для поставок Україні.

Також листи з погрозами, деякі з яких містять органи тварин, регулярно надсилають українським дипломатичним представництва в інших країнах Європи.

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