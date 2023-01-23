Комплекс ППО помітили біля ще однієї резиденції путіна (фото)

Неподалік від резиденції путіна у Валдаї (Новгородська область) розмістили ПЗРК «Панцир-С1». Про це пише російське видання «Агентство».

Місцевий житель надав ЗМІ фотографію комплексу ППО біля села Ящерово, зроблене минулого тижня. При цьому, за його словами, ПЗРК там розмістили ще кілька тижнів тому. Цю інформацію підтвердили інші місцеві жителі, з якими спілкувалося видання.

Один із співрозмовників зазначив, що комплекс знаходиться на бойовому чергуванні — антена РЛС обертається, а поряд знаходяться як мінімум троє військових.

Ящерово — одне з двох найближчих сіл до резиденції. По прямій відстань до неї складає трохи більше шести кілометрів.

Видання припускає, що «Панцир-С1» невдовзі після атак безпілотників на авіабази під Рязанню та у Єнгельсі Саратовської області 5 грудня.

Журналісти зазначають, що валдайська резиденція путіна, хоча і має статус офіційної, проте майже не виконує представницьких функцій. Натомість вона відома як місце відпочинку російського диктатора разом з близькими.

У Ящерово також поселилися наближені до путіна особи з його охорони та управління справами. Будь-які об’єкти критичної інфраструктури там відсутні.

Нагадаємо, нещодавно кілька ПЗРК «Панцир-С1» розмістили у Москві на дахах будівель навколо Кремля. Також такий комплекс ППО помітили за 10 км від резиденції путіна поблизу столиці рф.

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