Скільки коштів зібрали найбільші фонди на підтримку ЗСУ (інфографіка)

З початку повномасштабного вторгнення на рахунки НБУ, а також платформи United24, «Повернись живим» та фонду Сергія Притули надіслали пожертв на понад 33,96 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кошти надсилали як українці, так і іноземці

Найбільшу суму, 15,8 млрд, було зібрано на рахунки НБУ за три місяці: з 24 лютого по 5 травня.

Від 5 травня «підхопила» платформа United 24. Станом на грудень вона отримала пожертв на 8,6 млрд грн. 81% (7 млрд грн) спрямували на підтримку ЗСУ. 13% (понад 1,1 млрд грн) направили на медичну допомогу та 6% (0,5 млрд грн) — на відбудову країни.

Пік донатів на ЗСУ припав на липень — тоді пожертвували 2,2 млрд грн. Початок масованих обстрілів цивільної критичної інфраструктури та блекаути у жовтні-грудні 2022 року також збільшили підтримку збройних сил. Кількість пожертв на підтримку ЗСУ у жовтні зросла в 1,4 рази за місяць й відтоді лише збільшувалась.

Фонд «Повернись живим» з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму — 1,6 млрд гривень задонатили у березні. Відтоді, в середньому, фонд збирав близько 350 млн грн на місяць.

У листопаді загальна сума пожертв зросла за місяць у 1,3 рази й відтоді збільшується.

Фонд Притули за час від початку повномасштабного вторгнення зібрав майже 4 млрд грн. Так само, як й у колег, масовані обстріли росіян спричинили сплеск донатів на рахунки фонду.

У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі за місяць та сягла 658 млн грн. У листопаді ця сума дещо зменшилась — до 593 млн грн — але все ще залишається більшою за середні показники до блекаутів.

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