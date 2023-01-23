Естонія передала Україні усі свої 155-мм гаубиці (фото)

Естонія передала Україні усі свої гаубиці калібру 155 міліметрів. Крім того, новий пакет військової допомоги включає артилерійські снаряди та протитанкові гранатомети.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. Хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», — цитує Генштаб слова посла Естонії в Україні Каймо Кууска.

Загальна вартість нового і наразі найбільшого пакету військової допомоги Україні скаладає €113 млн. До нього ввійшли:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами;

засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії. Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям ЗСУ.

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