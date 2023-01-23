Наступне засідання Рамштайну відбудеться у лютому – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков після повернення із восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України, так званого «Рамштайну», заявив, що наступна зустріч у цьому форматі відбудеться наступного місяця.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Радіо Свобода“.
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«Ramstein 9 відбудеться в лютому», – написав Резніков у твітері і додав, що з кожною такою зустріччю бачить, «як зростає довіра наших партнерів до України».
«Більше довіри означає більше зброї», – зазначив очільник Міноборони.
Коли саме у лютому відбудеться засідання, Резніков не уточнив.
20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.
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