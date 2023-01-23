Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (інфографіка)

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр». Їх загальний залп складає близько 24 ракет. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Відзначимо, що ще 17 січня у Чорному морі перебували шість ракетоносії з 44 «Калібрами» на борту. 20 січня їхня кількість зменшилась до п’яти (36 ракет), а 22 січня — до чотирьох (32 ракети).

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Російське угрупування у Середземному морі нараховує 10 кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» (загальний залп — 72 ракети).

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