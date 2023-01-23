Україна відправила наступну партію зерна в Ефіопію

Україна відправила 30 тис. т пшениці в Ефіопію. Це четверте судно, що вирушило в країни Африки в рамках програми GrainFromUkraine.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Судно вирушило із порту Чорноморськ.

«Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. т пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, мешканці якої потерпають від голоду», — зазначили в повідомленні.

Наприкінці 2022 року порти Великої Одеси відправили 3 судна з 80 тис. т гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі.