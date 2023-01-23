В Україні сформують резерви особового складу ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що дав доручення військовому керівництву України сформувати резерви, щоб наші воїни мали змогу відновлювати сили після боїв на фронті. З такою заявою президент виступив під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь колишній британський лідер Борис Джонсон.

За словами Володимира Зеленського, військове керівництво уже отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

“Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний”, – підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що не може публічно розкривати подробиці мобілізаційних процесів, однак підтвердив, що під час Ставки верховного головнокомандувача відповідні рішення уже були ухваленні. Він також додав, що омандувачі розпочали роботу над їх реалізацією на своїх напрямах.

Глава держави вкотре повторив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. “Люди не просто важливі, а найважливіші”, – наголосив Володимир Зеленський.