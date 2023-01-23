Стрілянина у Дніпрі: поліція затримала чоловіка, який кидався гранатами (фото)

У Дніпрі поліцейських спецназ КОРД затримав чоловіка, який кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Спецоперація тривала шість годин. Затримати чоловіка вдалося у результаті перемовин. На щастя, від його дій ніхто не постраждав.

З’ясувалося, що затриманий — це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

Правоохоронці з місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат.

За даним фактом відкриті три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Місцеве видання Відкритий розповідає, що поліцію викликали жителі будинку, які помітили озброєного чоловіка. Однак після прибуття правоохоронців він почав кидати гранати, стріляти з вогнепальної зброї та забарикадувався у квартирі.

Співробітники поліції евакуювали людей із сусідніх помешкань та перекрили доступ до прилеглих територій, щоб ніхто не постраждав. Після чого розпочали переговори зі стрілком.

З’ясувалося, що чоловіку 32 роки. Він колишній військовослужбовець із Калуша Івано-Франківської області, а квартиру орендував на три дні. Крім того, його розшукували за крадіжку зброї.

Під час переговорів стрілок назвав телефонний номер дружини. Поліцейські зателефонували жінці і на гучному зв’язку дали можливість заспокоїти чоловіка. Однак під час розмови той зізнався їй у зраді, тому ситуація загострилася.

Якоїсь миті спецпризначенцям КОРД вдалося зламати залізні двері та потрапити до квартири. Чоловік схопив автомат і зачинився у кімнаті, погрожуючи застрелитися. Після шести годин перемовин він пустив до себе переговорника і склав зброю. Внаслідок підриву гранати чоловік отримав поранення, до нього допустили медиків.

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