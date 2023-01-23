Де можливий новий наступ ворога: у ГУР назвали плани росіян на лютий-березень

У лютому-березні росія планує активні бойові дії у зв’язку зі спробою російських військ повністю захопити Донецьку та Луганські області. Про це заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю Укрінформу.

Про це, за його словами, свідчить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі.

Також Скібіцький не виключає нову спробу вторгнення через російський кордон.

«Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області», — розповів він.

При цьому він заперечує можливість нового наступу з території Білорусі найближчим часом. А подібні заяви російських емігрантів, зокрема ексрадника пітуна Андрія Іларіонова, назвав елементами «потужної інформаційної кампанії проти нашої держави». Вона проводиться з метою змусити Україну розтягнути свої Збройні сили та налякати населення.

«Угруповання, яке зараз є (у Білорусі — ред.), неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року. Необхідно зрозуміти, що й ми готові, там проведено перевірки готовності підрозділів, які боронять північний кордон нашої держави, підготовлені відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ. І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то повірте, збивати вертольоти і літаки, — це набагато простіше», — зазначив представник ГУР.

Він додав, що план масштабного оточення українських військ на Донеччині та Луганщині росіяни намагалися реалізувати на початку вторгнення, але він одразу провалився.

Проте у цілому, за словами Скібіцького, зараз росіяни почали більш реально оцінювати нашу потужність.

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