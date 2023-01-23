Придбав маєток у центрі Києва: нардепа Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу»

Нардепа Павла Халімона, який під час війни придбав елітний маєток у центрі столиці, звільнять із посади заступника голови фракції «Слуга народу».

Про це повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», — пояснив Арахамія.

Також він закликав правоохоронців розпочати розслідування щодо Халімона.

«Якщо було порушено закон — значить за це потрібно понести покарання», — додав керівник фракції.

Розслідування про маєток Халімона

Журналісти «Української правди» оприлюднили розслідування про те, що у червні 2022 року купив маєток на Печерських пагорбах за 10,3 млн грн. Згідно з документами, сам будинок коштував 6,5 млн грн, а ділянка у 10 соток — 3,8 млн грн. Нерухомість оформили на іншу особу — Котеленець Анастасію Миколаївну.

Зазначають, що вартість подібних маєтків поблизу Ботанічного саду на сайтах з продажу нерухомості зазвичай сягає 50–60 млн грн.

Продавцем виявився архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. За його словами, будинок він продав дешевше, тому що терміново потрібні були гроші, а реальної ціни «ніхто не давав з багатьох причин».

Розслідувачі дізналися, що у маєтку дійсно проживає нардеп Халімон. Також, за даними журналістів, на протягом 2021 року у власності Котеленець зʼявилося 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею 80 гектарів.

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