В Україні арештувала два літаки Ан-148, які належать російській компанії

В Україні арештували два літаки АН 148, які належать підсанкційному російському акціонерному товариству.

Вартість літаків — близько €10 млн, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у 2021 році компанія уклала договір оренди літаків з українським товариством, яке використовувало їх у господарській діяльності. Аби обійти санкції російська організація використала кіпрську офшорну компанію.

Після 24 лютого договір оренди розірвали, а літаки мали вивезти з України до рф. Зараз триває розслідування за фактом пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності.

Раніше повідомляли, що в Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд грн. На підпільних складах знайшли понад 160 тис. тонн української залізної руди.

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