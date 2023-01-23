Прикордонники розгромили росіян з мінометів та зайняли ворожу позицію біля Бахмута (відео)

Учора, 22 січня, бійці ДПСУ просунулись та зайняли позицію окупантів біля Бахмута на Донеччині.

У Держприкордонслужбі показали, як захисники використовують важке озброєння для атак на напрямку.

«Учора один з прикордонних підрозділів, який нещодавно витримав ряд штурмових ударів противника, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що унаслідок потужної атаки окупанти покинули свій рубіж та втекли. Прикордонники зачистили місцевість та закріпились. Інформація про втрати ворога уточнюються.

Раніше у Генштабі ЗСУ показали, чергову спробу наступу росіян на Запоріжжі під час якої ворожа армія втратила 30 окупантів, танк та 5 БМП.

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