Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: вісім тіл лишаються невпізнаними

У Дніпрі лишаються невпізнаними вісім тіл загиблих від обстрілу девʼятиповерхівки 14 січня.

Опізнання триватиме ще близько двох тижнів, повідомили у Дніпропетровській ОДА.

У поліції повідомляють, що після обвалу будинку прийняли 576 заяв.

«З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не тільки від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 — адмінбудівель», — розповів Володимир Богоніс, заступник начальника Нацполіції Дніпропетровщини.

Загалом кількість загиблих становить 46 людей, ще 81 людину поранено.

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